"В "ЛНР" не осталось мужиков. Все погибли под Северодонецком" – признание кадыровца

Касок нет, но есть в достаточном количестве "колорадские" ленточки / Коллаж "Сегодня"
В непризнанном формирование "ЛНР" все мужчины уже отправлены на фронт, воевать с ВСУ. Из них мало кто остался в живых. Об этом свидетельствуют откровения чеченского боевика, побывавшего на украинском фронте.
Эти откровения публиковал в российских соцсетях кадыровец Александр Воложанин (позывной "Якудзе"), страницы которого сейчас оказались заблокированными.
Что известно
По словам "Якудзе", луганские шахтеры воюют под угрозой репрессий за Северодонецк в батальоне так называемой "ЛНР". Их отправляют в бой в старых касках, в бою они бесполезны и поэтому массово гибнут.
"У них обязаловка. Просто забирают и отправляют. Говорят, мужиков уже не осталось в ЛНР, все на войне. Не пойдешь — уголовка и штраф. Вот сейчас с ними поговорил, от 100 человек их осталось 30, остальные уже погибли все под бомбежками здесь", — рассказывает "Якудзе".
В комментариях к видео он уточняет, что всего от батальона "ЛНР" в 600 человек осталось 30 бойцов, хотя от них все равно "толку мало". Ролики Воложанин публиковал уже в питерском госпитале: он был ранен и потерял правый глаз.
Обстановка
- 14 июня стало известно, что в так называемой "ЛНР" из-за огромного числа уклонистов начали охоту на рыбаков. Операцию по ловле рыбаков провели "за один день". В результате мужчин мобилизовали.
- В начале июня в так называемой "ДНР" начали писать о гибели "высокопоставленного" командира "республики".
- В мае из перехвата разговоров оккупантов стало понятно, что мобилизованный с временно оккупированных территорий вместе с подразделением и его руководством намерены были сбежать с занимаемых позиций в районе боевых действий на Донбассе.