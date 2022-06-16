"В "ЛНР" не осталось мужиков. Все погибли под Северодонецком" – признание кадыровца

Касок нет, но есть в достаточном количестве "колорадские" ленточки / Коллаж "Сегодня"

В непризнанном формирование "ЛНР" все мужчины уже отправлены на фронт, воевать с ВСУ. Из них мало кто остался в живых. Об этом свидетельствуют откровения чеченского боевика, побывавшего на украинском фронте.

Эти откровения публиковал в российских соцсетях кадыровец Александр Воложанин (позывной "Якудзе"), страницы которого сейчас оказались заблокированными.

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Что известно

По словам "Якудзе", луганские шахтеры воюют под угрозой репрессий за Северодонецк в батальоне так называемой "ЛНР". Их отправляют в бой в старых касках, в бою они бесполезны и поэтому массово гибнут.

"У них обязаловка. Просто забирают и отправляют. Говорят, мужиков уже не осталось в ЛНР, все на войне. Не пойдешь — уголовка и штраф. Вот сейчас с ними поговорил, от 100 человек их осталось 30, остальные уже погибли все под бомбежками здесь", — рассказывает "Якудзе".

В комментариях к видео он уточняет, что всего от батальона "ЛНР" в 600 человек осталось 30 бойцов, хотя от них все равно "толку мало". Ролики Воложанин публиковал уже в питерском госпитале: он был ранен и потерял правый глаз.

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