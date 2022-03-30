У Лисичанську окупанти обстріляли сім'ю – дітям загрожує ампутація ніг

Військові РФ продовжують калічити наших дітей. Фото: колаж "Сьогодні"
У Лисичанську Луганської області російські окупанти поранили сім'ю з чотирьох людей, двох дітей у тяжкому стані госпіталізовано.
Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
Батьки дістали вогнепальні осколкові поранення. Їхній стан стабілізувався. Набагато складніша ситуація з дітьми. Вони у тяжкому стані перебувають у місцевій лікарні.
"У доньки 2020 року народження – вогнепальне осколочне поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, вогнепальні осколкові поранення обох нижніх кінцівок з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків. У її братика 2014 року народження – множинні вогнепальні осколкові поранення з розмноження обох стоп та обох гомілок", – йдеться у повідомленні.
З великою ймовірністю, за словами лікарів, на дітей чекає ампутація обох нижніх кінцівок. У ці хвилини медики борються за їхнє життя.
Ситуація у Луганській області
- Вся Луганська область продовжує зазнавати постійних обстрілів з боку армії міжнародного військового злочинця Володимира Путіна. Армія окупантів намагається зробити прорив у Попасній та Рубіжному.
- Під час обстрілу російські військові пошкодили лінію електропередач у Сєвєродонецьку Луганської області. Тепер у місті немає електрики та водопостачання. На місці вже працюють спеціалісти. Проте ремонт ускладнюється через відсутність спецтехніки. Окупанти також знищили п'ять транспортів підприємства.
- Під час чергового удару по місту 28 березня постраждали щонайменше 7 людей. П'ять будинків, розташованих в одному районі міста, потрапили під обстріл російської армії.
- 24 березня стало відомо, що в Луганській області російські злочинці піддали міста регіону ракетним ударам та фосфорним бомбардуванням. В результаті загинули мінімум чотири особи.
- По Лисичанську окупанти випустили "Точку-У", під землею застрягли шахтарі.