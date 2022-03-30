В Лисичанске оккупанты обстреляли семью – детям грозит ампутация ног

Военные РФ продолжают калечить наших детей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Лисичанске Луганской области российские оккупанты ранили семью из четырех человек, двое детей в тяжелом состоянии госпитализированы.

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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Родители получили огнестрельные осколочные ранения. Их состояние стабилизировалось. Гораздо более трудная ситуация с детьми. Они в тяжелом состоянии находятся в местной больнице.

"У дочери 2020 года рождения – огнестрельное осколочное ранение брюшной полости с эвентрацией кишечника, огнестрельные осколочные ранения обеих нижних конечностей с повреждением костей и сосудисто-нервных пучков. У ее братика 2014 года рождения – множественные огнестрельные осколочные ранения по размножению обеих стоп и обеих голеней", – говорится в сообщении.

С большой вероятностью, по словам врачей, детей ожидает ампутация обеих нижних конечностей. В эти минуты медики борются за их жизнь.

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Ситуация в Луганской области