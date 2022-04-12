У квартирах снаряди, а люди підриваються на мінах. Що зараз відбувається у Макарові – ексклюзив

В Макарів під Києвом поки не радять повертатися. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Макарові Київської області, як і в інших, донедавна окупованих містах, вже тривають відновлювальні роботи.

Про це сьогодні повідомив селищний голова Макарова Вадим Токар.

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За його словами, у їхній громаді, окрім Макарова, серйозно постраждали ще кілька населених пунктів.

"Зараз поки що ми підраховуємо не збитки, а руйнування. Їх дуже багато. 21 населений пункт у нашій громаді був під обстрілами. Щодо Макарова, то станом на вчора ми нарахували 101 повністю зруйновану будівлю. Пошкоджено – понад 400 будівель", – розповів Токар.

Окупанти залишили "сюрпризи"

За його словами, поки що десь на дорогах залишається техніка, яку можна прибрати лише за допомогою ЗСУ.

"Також постійно проводиться розмінування. Вчора був випадок, коли в полі підірвалася машина з електриком та двома саперами. Вони здавали назад і вибухнула задня частина машини, кабіна залишилася цілою. Люди залишилися цілими. Є випадки, коли люди знаходять у квартирах і будинках снаряди, що не розірвалися, розтяжки", – каже Токар.

Також він уточнив, що із 11 тисяч абонентів вже відновлено газопостачання для 4600.

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"Наскільки пам'ятаю, то в 10 населених пунктах відновлено електропостачання, частково – у Макарові. Дякую Богу і тим людям, які нам допомагають", – повідомив Токар.

Про найтрагічне – загибель місцевих жителів, Вадим Токар говорить так:

"У нашій громаді спочатку виявили загиблими 132 особи. Зараз родичі почали ховати їх. Зараз разом із нацполіцією займаємося тими, кого поховали неналежним чином, адже люди ховали там, де могли – у дворах, у садах. Позавчора підняли на поверхню 17 людей, учора – 23. Така робота триває. Знаходимо і дітей... Більшість людей загинули під час спроби евакуюватися з окупованої території".

Людей просять доки не повертатися

Про те, коли можна буде безпечно жити в Макарові та при працюючій інфраструктурі, селищний голова сказав так:

"Просимо місцевих жителів поки не повертатися. Потрібно дати можливість нормально попрацювати саперам та комунальним службам. Люди, які повертаються, не розуміють, що у нас не працює жоден із магазинів, жодна з аптек, жодна із заправок. Лікарня працює у польових" умовах. Ми ставимо за мету провести необхідні роботи за 2-3 тижні, але реально знадобиться не менше місяця. Та й військова обстановка ще не та".

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