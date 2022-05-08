У Криму помітили великий десантний корабель РФ із пошкодженнями (фото)

Ще один військовий корабель армії Путіна отримав ушкодження. Фото: колаж "Сьогодні"

Біля причалів у Сухарній бухті, яка є частиною великої Севастопольської бухти, стоять два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Один із них має зовнішні ознаки пошкодження – великі плями червоного кольору на лівому борту.

Як повідомляє Крим.Реалії, такий колір має ґрунтовка, яку наносять перед фарбуванням сірою фарбою. Після початку військового вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

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Пошкоджений корабель РФ. Фото: Крим Реалії

ЗСУ знищили фрегат "Адмірал Макаров"?

У соцмережах активно розповсюджується інформація, що нещодавно біля Одеси українськими Збройними силами був знищено фрегат "Адмірал Макаров". Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук прокоментував ці чутки. Він заявив, що офіційного підтвердження поки що немає.

Що являє собою "Адмірал Макаров"

Це військове судно ВМФ Росії, третій фрегат проєкту 11356Р "Буревісник", одна із новітніх кораблів російського флоту. Він був закладений у лютому 2012 року на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді, спущений на воду у вересні 2015 року, введений у дію у 2017 році. Дислокується в тимчасово окупованому росіянами Севастополі в Криму. Корабель названо на честь віцеадмірала російського імператорського флоту, уродженця Миколаєва Степана Макарова.

Судном керує колишній український військовий, уродженець Вінницької області Григорій Брєєв, який у 2014 році під час початку тимчасової окупації Криму зрадив присягу ЗСУ та склав присягу ЗС РФ.

З борту цього корабля під час повномасштабного вторгнення РФ запускали крилаті ракети "Калібр" по містах України.

Раніше ми повідомляли, що 13 квітня стало відомо, що дві українські ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ "Москва". На борту сталася пожежа, корабель затонув, його капітан та більшість членів екіпажу загинули.

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Також нагадаємо, росіян, чиї родичі загинули на кораблі, переконують, що крейсер "Москва" не входив до територіальних вод України і не брав участь у "спецоперації".