У Кривому Розі чоловік назвав захисників України "гарматним м'ясом" та побажав смерті: як він поплатився (фото, відео)

Чоловік вже віддав своє авто теробороні / Фото: Колаж: Сьогодні

По всій території України зараз встановлені блокпости. Військові мають право перевірити документи та автомобіль, але одному з водіїв таке правило не сподобалося. 22-річний Захар Палатін, від'їхавши від блокпоста, записав відео із образами бійців тероборони, які перевіряли його машину.

Відео чоловік опублікував у своєму Instagram.

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"Я в рот є**ав цю війну взагалі на**й і цих військових. Я не збираю ніякі подачки їм, не скидаю гроші. Мені тупо по**й. Я вважаю, що це гарматне м'ясо не гідне жодної поваги, ніяких заохочень. Про що тут говорити, воно мало автоматом не в***ало машину", – сказав Палатін.

Потім він побажав смерті українським захисникам, а також їхнім близьким.

"Я бажаю твоїй матері здохнути в окопах, згнити разом з твоїми братами по зброї... Якщо прийдуть орки, житиму тут. І мені не треба розповідати за патріотизм", – додав Палатін.

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Після публікації відео чоловік закрив обліковий запис.

Як пише Свої. Кривий Ріг, Палатін відключив телефон і ховався від обурених жителів міста. До пошуків підключилися оперативники Криворізького районного управління поліції, місцевий відділ СБУ, ДБР та співробітники кіберполіції. Вони розшукали хлопця.

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"Цей скромний хлопець зробив чудові stories в інстаграмі і вже за півдня добровільно передав свій автомобіль територіальній обороні Кривого Рогу! Респект патріоту!" – написав у Facebook Євген Шевченко.

Як поводитися на блокпостах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій роз'яснила, як необхідно поводитися на блокпостах в умовах воєнного стану, який запровадили після вторгнення військ Російської Федерації. Про це ДСНС написала в себе в Telegram-каналі.

Під час проходження блокпоста потрібно:

Зменшити швидкість автомобіля

Завчасно підготувати документи для перевірки

Вимкнути фари, а також увімкнути аварійне світло

Не вести відеозйомку

Не виходити з автомобіля без дозволу

Чітко відповідати на запитання

Бути готовими, якщо буде вимога щодо огляду багажника та салону авто

Не заходити за спину військовим під час огляду багажника та салону автомобіля

Після огляду та дозволу продовжити рух

Не набирати різко швидкість

"У містах за відсутності великої кількості машин і людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях. Зберігайте спокій. Слава Україні", – зазначили в ДСНС.

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