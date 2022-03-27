В Кривом Роге мужчина назвал защитников Украины "пушечным мясом" и пожелал смерти: как он поплатился (фото, видео)

Мужчина уже отдал свой автомобиль теробороне / Фото: Коллаж: Сегодня

По всей территории Украины сейчас установлены блокпосты. Военные имеют право проверить документы и автомобиль, но одному из водителей такое правило не понравилось. 22-летний Захар Палатин, отъехав от блокпоста, записал видео с оскорблениями бойцов теробороны, которые проверяли его машину.

Видео мужчина опубликовал в своем Instagram.

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"Я в рот е**ал эту войну вообще на***й и этих военных. Я не собираю никакие подачки им, не скидываю деньги. Мне тупо по**й. Я считаю, что такое мясо пушечное должно умирать. Поэтому я считаю, что это пушечное мясо не достойно никакого уважения, никаких поощрений. О чем тут говорить, оно чуть автоматом не у**ало машину", – сказал Палатин.

Потом он пожелал смерти украинским защитникам, а также их близким.

"Я желаю твоей матери сдохнуть в окопах, сгнить вместе с твоими братьями по оружию... Если придут орки, буду жить здесь. И мне не надо рассказывать о патриотизме", – добавил Палатин.

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После публикации видео мужчина закрыл аккаунт.

Как пишет Свои. Кривой Рог, Палатин отключил телефон и прятался от возмущенных жителей города. К поискам подключились оперативники Криворожского районного управления полиции, местный отдел СБУ, ГБР и сотрудники киберполиции. Они разыскали парня.

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"Этот скромный парень сделал замечательные stories в инстаграме и уже через полдня добровольно передал свой автомобиль территориальной обороне Кривого Рога! Респект патриоту!" – написал в Facebook Евгений Шевченко.

Как вести себя на блокпостах

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разъяснила, как необходимо вести себя на блокпостах в условиях военного положения, которое ввели после вторжения войск Российской Федерации. Об этом ГСЧС написала у себя в Telegram-канале.

Во время прохождения блокпоста нужно:

Уменьшить скорость автомобиля

Заблаговременно подготовить документы для проверки

Выключить фары, а также включить аварийный свет

Не вести видеосъемку

Не выходить из автомобиля без разрешения

Четко отвечать на вопросы

Быть готовыми, если будет требование по осмотру багажника и салона авто

Не заходить за спину военным во время осмотра багажника и салона автомобиля

После осмотра и разрешения продолжить движение

Не набирать резко скорость

"В городах при отсутствии большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах. Сохраняйте спокойствие. Слава Украине", – отметили в ГСЧС.

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