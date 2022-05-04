На Київщині виявили 4 убитих росіянами, одна з них дитина

Під Києвом продовжать знаходити тіла загиблих після воєнних дій / Фото: Колаж: Сьогодні

Тіла чотирьох мирних жителів, які загинули від рук російських окупантів, виявили на Київщині, серед них – дитина 10 років.

Про це повідомляє поліція Київської області в Facebook.

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"У селі Шибине поліцейські ексгумували тіла двох людей, серед яких 10-річна дівчинка, яка загинула від осколкових поранень, внаслідок потрапляння в будинок ворожого снаряду. Також виявили тіло 58-річного чоловіка, якого окупанти розстріляли впритул біля його будинку", – йдеться у повідомленні.

Тіла виявили 3 травня. Того ж дня у селі Нова Буда підняли на поверхню тіло 69-річної жінки, яка загинула внаслідок ворожих обстрілів, після чого на цвинтарі її поховали односельці.

Четвертою жертвою російських обстрілів стала 92-річна жінка із села Озерщина. Вона загинула під час пожежі у власному будинку, який спалахнув унаслідок ворожої атаки.

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Поліція оглянула тіла загиблих та доставила їх у морги для проведення судово-медичних експертиз.

Окупанти хочуть влаштувати фільтрацію українців

Російські військові влаштували фільтрацію для евакуйованих мешканців Маріуполя. Процедура буде проводитися в Мангуші по дорогою на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Telegram.

"Увага. Фільтрація в Мангуші буде, але росіяни обіцяють провести швидко", – сказав він.

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Посадка до автобусів буде і в Бердянську, на Луначарському кільці. До колони можна приєднатись на власному авто.

"За часом посадок за пунктами маршруту – час залежить від проходження колони. Тому час посадки не призначений. Розуміємо, але треба буде чекати", – додав він.

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