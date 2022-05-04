В Киевской области обнаружили 4 убитых россиянами, один из них ребенок

Под Киевом продолжат находить тела погибших после военных действий / Фото: Коллаж: Сегодня

Тела четырех мирных жителей, погибших от рук российских оккупантов, обнаружили в Киевской области, среди них – ребенок 10 лет.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

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"В селе Шибино полицейские эксгумировали тела двух людей, одно из них – тело 10-летней девочки, погибшей от осколочных ранений в результате попадания в дом вражеского снаряда. Также обнаружили тело 58-летнего мужчины, которого оккупанты расстреляли в упор у его дома", – говорится в сообщении.

Тела обнаружили 3 мая. В тот же день в селе Новая Буда подняли на поверхность тело 69-летней женщины, погибшей в результате вражеских обстрелов, после чего на кладбище ее похоронили односельчане.

Еще одной жертвой российских обстрелов стала 92-летняя женщина из села Озерщина. Она погибла во время пожара в собственном доме, который загорелся в результате вражеской атаки.

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Полиция осмотрела тела погибших и доставила их в морги для проведения судебно-медицинских экспертиз.

Оккупанты хотят устроить фильтрацию украинцев

Российские военные устроили фильтрацию для эвакуированных жителей Мариуполя. Процедура будет проводиться в Мангуше по дороге на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Внимание. Фильтрация в Мангуше будет, но россияне обещают провести быстро", – сказал он.

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Посадка в автобусы будет и в Бердянске, на Луначарском кольце. К колонне можно присоединиться на собственном авто.

"По времени посадок по пунктам маршрута – время зависит от прохождения колонны. Поэтому время посадки не назначено. Понимаем, но нужно будет ждать", – добавил он.

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