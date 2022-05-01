На Київщині знайшли яму з тілами вбитих чоловіків, окупанти їх катували

Окупанти вбили багато мирних жителів Київської області. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти вбили багато людей у Київській області. 29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати РФ мордували, а потім жорстоко вбили.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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За її словами, жертв катували тривалий період, на кінцівках знайдено кульові поранення. Наостанок кожному із чоловіків вистрілили у вухо.

Місце поховання було в лісі поряд із селом Мироцьке. Жертвам зв’язали руки, намотали на обличчя тканину, щоб закрити очі, у деяких чоловіків в роті кляп. На тілах є сліди тортур, а також вогнепальних поранень.

За попередніми даними поліції, окупанти намагались приховати сліди знущань з українських громадян, тому скинули тіла в яму і засипали землею.

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Денісова додала, що загалом на території Київщини слідчі оглянули 1202 тіла цивільних громадян, які були вбиті російськими окупантами.

Російські окупанти залякують та примусово вивозять жителів Куп'янська Харківської області та сусідніх населених пунктів до РФ. Крім того, окупанти поширюють фейкову інформацію про нібито захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.

У Бердянську, за повідомленнями місцевих жителів, окупанти ходять по квартирах та будинках, з яких виїхали бердянці, щоб поселити туди колаборантів та осіб, які приїхали з так званої "ДНР" і погодилися працювати в міській раді.

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У Мелітопольському районі, який перебуває у тимчасовій окупації росіян, фермерів змушують продавати зерно за безцінь, а в тих, хто відмовляється, зерно відбирають силою під дулами автоматів.

У Бучі окупанти вбивали людей за списками – їм допомагали колаборанти

У Бучі Київської області російські окупанти цілеспрямовано вбивали місцевих мешканців за складеними списками. У цьому загарбникам допомагали колаборанти, повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

За його словами, місцеві колаборанти вказували імена та адреси людей.

"Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу і що це за людина", – наголосив Федорук.

Він розповів, що у списках було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради. На щастя, більшості їх вдалося виїхати з міста у безпечні місця.

"Слава богу, вдалося з тих можливостей, які були, виїхати з Бучі. То військові задовольнялися тими, хто залишився", – додав Федорук.

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