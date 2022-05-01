В Киевской области нашли яму с телами убитых мужчин, оккупанты их пытали

Оккупанты убили много мирных жителей Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты убили множество людей в Киевской области. 29 апреля на территории Бучанского района обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты РФ пытали, а затем жестоко убили.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, жертв пытали длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. Каждому из мужчин выстрелили в ухо.

Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое. Жертвам связали руки, намотали на лицо ткань, чтобы закрыть глаза, у некоторых во рту кляп. На телах видны следы пыток, а также огнестрельные раны.

По предварительным данным полиции, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей.

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Денисова добавила, что всего на территории Киевской области обнаружили уже 1202 тела граждан, убитых российскими оккупантами.

Российские оккупанты запугивают и принудительно вывозят жителей Купянска Харьковской области и соседних населенных пунктов в РФ. Кроме того, оккупанты распространяют фейковую информацию о якобы захвате Харькова, Киева и Запорожья.

В Бердянске, по сообщениям местных жителей, оккупанты ходят по квартирам и домам, из которых выехали люди, чтобы поселить туда коллаборантов и лиц, приехавших из так называемой "ДНР" и согласившихся работать в городском совете.

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В Мелитопольском районе, который находится во временной оккупации, фермеров заставляют продавать зерно за бесценок, а у отказывающихся зерно отбирают силой под дулами автоматов.

В Буче оккупанты убивали людей по спискам – им помогали коллаборанты

В Буче Киевской области российские оккупанты целенаправленно убивали местных жителей по составленным спискам. В этом захватчикам помогали коллаборанты, сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

По его словам, местные коллаборанты указывали в имена и адреса людей.

"Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, по какому адресу и что это за человек", – подчеркнул Федорук.

Он рассказал, что в списках была и его фамилия, а также депутатов Бучанского городского совета. К счастью, большинству их удалось выехать из города в безопасные места.

"Слава богу, удалось из тех возможностей, которые были, выехать из Бучи. Поэтому военные довольствовались теми, кто остался", – добавил Федорук.

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