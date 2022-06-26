У Києві пролунали нові вибухи – що відомо (фото)

У Києві нові вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві після ранкового ракетного удару знову чути вибухи. У Мережі пишуть про запуск ракет з боку Білорусі. Також можливо, що працює ППО.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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Запуск ракет з Білорусі зафіксували активісти. Також у напрямку України летять три бомбардувальники.

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Ще запуск ракет

Також місцеві жителі повідомляють про кілька вибухів у Києві та області. Було чути 6-7 вибухів. За попередньою інформацією, працює наша ППО.

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Зараз небо у Києві таке

Також ЗМІ повідомляють про вибухи у Черкасах. Людей просять бути в укритті.

Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко підтвердив вибухи у Черкасах.

Вибухи у Черкасах

В районі Черкас пролунало два вибухи. Інформація уточнюється, – Ігор Табурець, голова Черкаської ОВА.

Сьогодні обстріл Києва може тривати цілий день, попереджає радник голови ОП Олексій Арестович.

Ранковий ракетний удар по Києву

Сьогодні вранці ворог обстріляв Київ, російська ракета влучила у багатоповерхівку, яка знаходиться на Лук'янівці. Про це повідомили у ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.

"26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковою руйнацією 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв. м.

За інформацією ДСНС, наразі проводяться заходи щодо ліквідації пожежі та порятунку людей.

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, одна з ракет влучила у житловий будинок на вулиці Татарській (метро Лук'янівська).

"Будинок горить. Працюють рятувальники та поліція. Мітили знову в завод Артема", – повідомив він.

За словами рятувальників, 7-річну дівчинку дістали з-під завалів та за допомогою медичних нош транспортували і передали медичним працівникам до Охматдиту. Її 38-річну маму рятувальники витягли з-під руїн будинку.

Як стало відомо, постраждалу дівчинку звати Євгенія. Її мама Катерина – громадянка РФ, але вже 10 років живе в Україні, де вийшла заміж та народила дитину. За словами одного з джерел, паспорт Катерини знайшли на вулиці, посічений уламками.

Батько сім'ї – 37-річний Олексій – загинув.

Як заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, внаслідок обстрілу будинку у Шевченківському районі столиці поранено п'ятьох осіб.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що загалом з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.

Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих. Зокрема, семирічну дівчинку, яку дістали з-під завалів, а згодом врятували і її маму. Пошуково-рятувальні роботи тривають.