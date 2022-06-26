В Киеве прогремели новые взрывы – что известно (фото)

В Киеве новые взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве после утреннего ракетного удара снова слышны взрывы. В Сети пишут о запуске ракет со стороны Беларуси. Также возможно, что работает ПВО.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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Запуск ракет с Беларуси зафиксировали активисты. Также в направлении Украины летят три бомбардировщика.

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Еще запуск ракет

Также местные жители сообщают о нескольких взрывах в Киеве и области. Было слышно 6-7 взрывов. По предварительной информации, работает наша ПВО.

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Сейчас небо в Киеве такое

Также СМИ сообщают о взрывах в Черкассах. Людей просят быть в укрытии.

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко подтвердил взрывы в Черкассах.

Взрывы в Черкассах

В районе Черкасс прогремели два взрыва. Информация уточняется – Игорь Табурец, председатель Черкасской ОВА.

Сегодня обстрелы Киева могут длиться целый день, предупреждает советник главы ОП Алексей Арестович.

Утренний ракетный удар по Киеву

Сегодня утром враг обстрелял Киев, российская ракета попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. Об этом сообщили в ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

"26 июня в 06:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы", – говорится в сообщении.

Спасатели установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв. м.

По информации ГСЧС, в данный момент проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, одна из ракет попала в жилой дом на улице Татарской (метро Лукьяновская).

"Дом горит. Работают спасатели и полиция. Метили опять в завод Артема", – сообщил он.

По словам спасателей, 7-летнюю девочку достали из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам в Охматдет. Ее 38-летнюю маму спасатели вытащили из-под руин дома.

Как стало известно, пострадавшую девочку зовут Евгения. Ее мама Екатерина – гражданка РФ, но уже 10 лет живет в Украине, где вышла замуж и родила ребенка. По словам одного из источников, паспорт Екатерины нашли на улице, который иссечен обломками.

Отец семьи – 37-летний Алексей – погиб.

Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, в результате обстрела дома в Шевченковском районе столицы ранены пять человек.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в общей сложности из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.

Госпитализировали в общей сложности четырех пострадавших. В том числе семилетнюю девочку, которую достали из-под завалов, а затем спасли и ее маму. Поисково-спасательные работы продолжаются.