У Києві попрощалися із загиблим на фронті журналістом Олександром Маховим (відео)

У Києві попрощалися з Олександром Маховим / Колаж "Сьогодні"

У Києві попрощалися з журналістом та добровольцем Олександром Маховим, який загинув 4 травня під Ізюмом у Харківській області. Військовослужбовець був багаторічним військкором каналу "Україна" та добровольцем, який пройшов Дебальцеве.

Про це повідомляє telegram-канал Україна 24.

Реклама

Церемонія прощання відбулася у Михайлівському соборі. Похорон пройде на Берковецькому цвинтарі.

Реклама

Що відомо про українського захисника

Олександр – учасник бойових дій. Крім того він став єдиним журналістом на борту літака, який проводив евакуацію з Уханя.

У 2021 році журналіст, військовий кореспондент новин "Сегодня" та каналу "Україна 24", учасник бойових дій Олександр Махов увійшов до списку фіналістів рейтингу "ТОП-50 блогерів України за версією читачів сайту Фокус".

Він – один із тих, хто першим показував та висвітлював події війни. Махов одним із перших прищепився від коронавірусу на передовій, а також був єдиним представником українських медіа на борту літака, який евакуював українців із охопленого коронавірусом китайського міста Ухань.

Реклама

Олександр Махов створив велику кількість сюжетів, а також описував те, що відбувається на війні у підкасті "Воєнкор".

Довгий час Махов працював на каналі "Україна" та "Україна 24", а у жовтні 2021-го перейшов на телеканал "Дом".

Читайте також: