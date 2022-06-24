В ISW спрогнозували паузу у наступах РФ і коли це може статися

Атака на Лисичанськ не стане вирішальною / Фото: Колаж: Сьогодні

Штурмові операції Лисичанська не допоможуть Росії мати перевагу у війні, найближчим часом наступ російських військ значно знизиться. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Згідно з прогнозом аналітиків, окупанти найближчими тижнями припинять наступи, що дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ.

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Також повідомляється, що протягом останніх кількох днів загарбники досягли значних успіхів у районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ, водночас українські військові досягли своєї мети у битві, сповільнивши наступ російських сил.

Експерти впевнені, що тимчасова втрата Сєвєродонецька та Лисичанська не стане серйозним поворотним моментом у війні.

Основні висновки аналітиків ISW

Білоруські сили проводять мобілізаційні навчання вздовж українського кордону, але навряд чи вступлять у війну в Україні через їхні слабкі можливості та негативні внутрішні наслідки військової участі з боку Росії.

Окупанти, ймовірно, вже наблизилися до південних околиць Лисичанська і посилюють своє угруповання навколо Сєвєродонецька, щоб завершити захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська. Ці досягнення навряд чи забезпечать російським силам вирішальну перевагу у подальших операціях в Україні та ще більше посилять російські шанси.

Російські військові продовжують спроби оточити українське угруповання у Гірському та Золотому та, ймовірно, намагаються взяти під контроль ці населені пункти.

Ворог, ймовірно, перекрив наземні українські лінії зв'язку вздовж траси Т1302 і використовує нещодавні досягнення вздовж шосе для посилення штурму Лисичанська.

Загарбники накопичили техніку та продовжували нарощувати оборонний потенціал вздовж південного напрямку.

Ситуація в Україні 24 червня

Збройні сили України на півдні знищили понад 40 російських окупантів. Крім того, наші захисники "мінусували" техніку загарбників.

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Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну. Загарбники потужно атакують Запорізьку область.

У Росії "анонсували" підрив лікарні у Харкові. Ймовірно, окупанти планують звинуватити у цьому Україну. Також повідомлялося, що ворог обстрілював Харківщину, внаслідок чого є загиблі та поранені.