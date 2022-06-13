В ISW назвали місто на Донбасі, до якого почала просуватись РФ

В ISW повідомили про ситуацію на фронті. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти намагаються просуватися на південний схід від Ізюма в напрямку Слов’янська Донецької області. Там вони навіть досягли певного прогресу. Водночас були і безуспішні спроби просування.

Про це повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW).

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Військові аналітики зазначають, що окупанти намагалися відтіснити українські сили від ​​лінії фронту на північному сході Харківщини й 12 червня обстріляли українські позиції в Харкові та навколо нього.

Водночас російські війська робили безуспішні спроби просування на Довгеньке, Долину та Мазанівку, усі населені пункти між Ізюмом та Слов’янськом.

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Ситуація в Сєвєродонецьку

За даними ISW, російські сили продовжували наземні штурми в Сєвєродонецьку і підірвали мости з міста, ймовірно, намагаючись перерізати українські наземні шляхи сполучення з Бахмута до Лисичанська та Сєвєродонецька.

Але станом на 12 червня ще не встановили повний контроль над містом. Українські війська зберігають контроль над промисловою зоною "Азот".

"Росіяни, найімовірніше, очікують, що зможуть вирватися зі своїх позицій або навколо Тошківки, або з Попасної на північ, а потім оточити Лисичанськ або атакувати його із західного берега Сіверського Донця, уникаючи, таким чином, необхідності захоплення мостів або проведення протидії перетину", – стверджують військові аналітики.

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Крім того, окупанти провели чергову невдалу атаку на Тошківку, яка, ймовірно, намагалася відновити рух на північ до Лисичанська на західному березі.

Водночас, як пишуть аналітики ISW, на півдні Україні росіяни зосередилися на обороні.

Раніше ми повідомляли, що окупантам потрібно буде забезпечити подальші складні оперативні цілі за межами Сєвєродонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та головну дорогу М04 Дніпро – Донецьк.

Також повідомлялося, що росіяни зазнали дуже великих втрат у Сєвєродонецьку та на околицях.