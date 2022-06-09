На Херсонщині ЗСУ професійно знищили склади боєприпасів окупантів

ЗСУ накрили окупантів вогнем/Фото: оперативне командування "Південь", колаж: "Сьогодні"
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ в Херсонській області знищили дві одиниці броньованої техніки, а також чотири автомобілі. Українські захисники застосували артилерію.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Деталі
Крім броньованої техніки та автомобілів окупантів ЗСУ у трьох різних населених пунктах Херсонської області знищили польові склади боєприпасів російської армії.
По всій лінії зіткнення ситуація на південному напрямку оборони динамічна і напружена. Російські війська завдають удари, але іноді ворог виходить і на стрілецькі бої, намагаючись фізично відтіснити підрозділи ЗСУ. Однак після невдалих спроб наступу відступив, залишаючи вбитих, поранених і пошкоджену техніку.
Озвучені загальні втрати росіян
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.06 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 31 500 (+140) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1393 (+3) одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) одиниць;
- артилерійських систем — 703 (+9) одиниці;
- РСЗВ — 213 (+6) одиниць;
- засобів ППО – 96 (+0) одиниць;
- літаків – 212 (+0) одиниць;
- вертольотів – 178 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6) одиниць;
- крилатих ракет — 125 (+0);
- кораблів/катерів — 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2406 (+1) одиниць;
- спеціальної техніки – 53 (+0).
Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському напрямку. Дані уточнюються.