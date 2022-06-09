В Херсонской области ВСУ профессионально уничтожили склады боеприпасов оккупантов

ВСУ накрыли оккупантов огнем/Фото: оперативное командование "Юг", коллаж: "Сегодня"
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в Херсонской области уничтожилидве единицы бронированной техники, а также четыре автомобиля. Украинские защитники применили артиллерию.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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Кроме бронированной техники и автомобилей оккупатнов ВСУ в трех разных населенных пунктах Херсонской области уничтожили полевые склады боеприпасов российской армии.
По всей линии столкновения обстановка на южном направлении обороны динамичная и напряженная. Российские войска наносят артиллерийские удары, но иногда враг выходит и на стрелковые бои, пытаясь физически оттеснить подразделения ВСУ. Но после провалившихся попыток наступления ретировался, оставляя убитых, раненых и поврежденную технику.
Озвучены общие потери оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 08.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1393 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц;
- артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;
- РСЗО – 213 (+6) единиц;
- средств ПВО – 96 (+0) единиц;
- самолетов – 212 (+0) единиц;
- вертолетов – 178 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6) единиц;
- крылатых ракет – 125 (+0);
- кораблей/катеров – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1) единиц;
- специальной техники – 53 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются.