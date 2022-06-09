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В Херсонской области ВСУ профессионально уничтожили склады боеприпасов оккупантов

Владимир Козырь
9 июня, 03:22
Каждый день украинские военные уничтожают захватчиков

ВСУ накрыли оккупантов огнем/Фото: оперативное командование "Юг", коллаж: "Сегодня"

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в Херсонской области уничтожилидве единицы бронированной техники, а также четыре автомобиля. Украинские защитники применили артиллерию.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Подробности

Кроме бронированной техники и автомобилей оккупатнов ВСУ в трех разных населенных пунктах Херсонской области уничтожили полевые склады боеприпасов российской армии.

По всей линии столкновения обстановка на южном направлении обороны динамичная и напряженная. Российские войска наносят артиллерийские удары, но иногда враг выходит и на стрелковые бои, пытаясь физически оттеснить подразделения ВСУ. Но после провалившихся попыток наступления ретировался, оставляя убитых, раненых и поврежденную технику.

Озвучены общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 08.06 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1393 (+3) единицы;
  • боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц;
  • артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;
  • РСЗО – 213 (+6) единиц;
  • средств ПВО – 96 (+0) единиц;
  • самолетов – 212 (+0) единиц;
  • вертолетов – 178 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6) единиц;
  • крылатых ракет – 125 (+0);
  • кораблей/катеров – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1) единиц;
  • специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются.

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