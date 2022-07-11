У Херсоні вчинили замах на зрадника Сальдо

На Володимира Сальдо вчинили замах / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому Херсоні скоєно замах на колаборанта Володимира Сальдо, якого росіяни призначили "головою адміністрації Херсонської області".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко.

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"У Херсоні на головного гауляйтера Сальдо було скоєно замах. На жаль, він вижив", – розповів Гончаренко.

Сам колаборант Сальдо повідомляє, що "завдяки пильним жителям Херсона вдалося своєчасно виявити та знешкодити саморобний вибуховий пристрій", закладений на шляху проходження його автомобіля.

"Херсонці, які виявили підозрілий предмет, оперативно повідомили ЗС РФ про ймовірний теракт. Бомбу було знешкоджено саперами", – написав він.

Сальдо також опублікував фото бомби, якою його збиралися підірвати: