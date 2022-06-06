В окупованому Херсоні прогриміли вибухи – подробиці

В області продовжуються потужні бої. Фото: колаж "Сьогодні"

У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Характерні звуки було чути у різних районах міста.

Про це повідомляє "Суспільне Херсон" у Telegram.

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"У Херсоні чути вибухи", – йдеться у повідомленні. Жодних подробиць не зазначається.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи могли долинати з меж Херсонської та Миколаївської областей. Наразі там проходять артилерійські бої з застосуванням реактивних систем залпового вогню.

"З боку Миколаєва постріли ствольної артилерії, а з боку Херсона переважно працює РСЗВ", – йдеться у повідомленні.

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Ситуація у Херсонській області