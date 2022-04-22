На Харківщині ЗСУ знищили три танки РФ (відео)

Під Ізюмом ЗСУ "накрила" окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України продовжують знищувати техніку противника разом із особовим складом військових РФ. На Харківщині наші військові ліквідували три ворожі танки.

Про це повідомляють "Докази злочинів РФ" у Telegram.

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"Три ворожі танки знищили військові 93-ої ОМБр "Холодний Яр" під Ізюмом", – йдеться у повідомленні.

Окупанти вже хочуть застосувати застарілу радянську техніку

У розвідці заявили, що для відновлення бойових можливостей Збройні сили Росії все частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка з 1970-х років перебувала на базах зберігання.

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"Значна увага приділяється збільшенню можливостей артилерійських та ракетних підрозділів для здійснення безперервного обстрілу українських міст", – зазначили в управлінні.

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