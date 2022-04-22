В Харьковской области ВСУ уничтожили три танка РФ (видео)

Под Изюмом ВСУ "накрыла" оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику противника вместе с личным составом военных РФ. На Харьковщине наши военные ликвидировали три вражеских танка.

Об этом сообщают "Доказательства преступлений РФ" в Telegram.

Реклама

"Три вражеских танка уничтожили военные 93-й ОМБр "Холодный Яр" под Изюмом", – говорится в сообщении.

Оккупанты уже хотят применить устаревшую советскую технику

В разведке заявили, что для восстановления боевых возможностей Вооруженные силы России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, которая с 1970-х годов находилась на базах хранения.

Реклама

"Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов", – отметили в управлении.

Читайте также: