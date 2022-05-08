У Харківській області ЗСУ можуть скоро відкинути війська РФ до кордону – американські аналітики

Американські аналітики оприлюднили прогноз, як може розвиватися подальша ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні

Український контрнаступ на північний схід від Харкова значно просунулося вперед і, ймовірно, найближчими днями чи тижнями просунеться до кордону з Росією. Такої думки дійшли американські аналітики Інституту з вивчення війни (ISW).

Аналітики Мейсон Кларк, Кароліна Херд і Катерина Степаненко вважають, що російські військові можуть проводити обмежений відхід перед успішними українськими атаками, щоб уповільнити просування українців вони зруйнували три мости. Військові зазвичай руйнують мости лише в тому випадку, якщо вони здебільшого вирішили, що найближчим часом не намагатимуться перетнути річку в іншому напрямку, тому малоймовірно, що найближчим часом російські сили почнуть операції з повернення звільнених українськими військами північно-східних околиць Харкова.

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Вони зазначають, що наступ ЗСУ, ймовірно, спрямован на те, щоб витіснити російські війська із зони дії артилерійського вогню Харкова та вийти на кордон Білгородської області Росії.

Як раніше прогнозувала ISW, український контрнаступ змушує російські підрозділи, призначені для розгортання в інших місцях, передислокуватись на Харківський фронт, щоб зупинити українські атаки. Враховуючи нинішні темпи просування українських військ, російські сили можуть бути не в змозі запобігти виходу українських військ до кордону з Росією, навіть із додатковим підкріпленням.

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