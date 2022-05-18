У Харкові війська РФ обстріляли рятувальників (фото)

Окупанти обстріляли Харків. Фото: колаж "Сьогодні"

Вночі 18 травня російські окупанти відкрили вогонь у Київському районі Харкова. Внаслідок цього пошкоджено адмінбудівлю ДСНС України. Також ушкодження отримав багатоповерховий будинок.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Що відомо?

Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю підрозділу ГУ ДСНС в Харківській області та багатоповерхівку поруч.

Крім того, через пожежу повністю знищено декілька автомобілів для пожежогасіння.

На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

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"За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)" – зазначили у відомстві.

Окупанти обстріляли Харків. Фото: Харківська обласна прокуратура

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Під Харковом загинули рятувальники під час розмінування

У Харківській області 16 квітня під час розмінування території загинуло троє піротехніків, ще четверо отримали тяжкі поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального марафону на українських телеканалах.

"На жаль, сталася трагічна ситуація під Харковом. Під час розмінування загинуло троє рятувальників. Четверо важко поранених", – сказав він.

Монастирський розповів, що зокрема загинув командир частини піротехніків. За його словами, під час розмінування вибухнула частина касетного боєприпасу.

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