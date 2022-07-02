У Харкові снова вибухи – подробиці

Мешканці Харкова повідомляють про звуки вибухів. Колаж "Сьогодні"
Мешканці Харкова повідомляють про звуки вибухів.
Про це пише "Громадське Харків" у Telegram-каналі.
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Мешканцям міста необхідно швидко спуститися в укриття. Там слід перебувати, доки не оголосять про відбій тривоги.
У місцевих пабликах каналах пишуть про пожежу в одному із районів міста. Проте офіційних коментарів влади наразі немає.
Окупанти зруйнували важливий об'єкт у Сєвєродонецьку
Російські окупанти повністю знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ . До того українські війська почали залишати зруйноване місто. Це з тим, що захисники йдуть більш укріплені позиції.
"В результаті бойових дій у Луганській області практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ", – заявили в НАЕК "Енергоатом".
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв , що окупанти можуть повернутися на Зміїний. Також ми писали , що на Сумщині російські окупанти вбили двох людей.