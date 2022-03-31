У Харкові повідомляють про гучні вибухи (відео)

Окупанти знову обстрілюють Харків / Фото: Колаж: Сьогодні

У різних районах Харкова понад пів години безперервно лунають вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне" у Telegram.

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"Залишайтеся в укриттях", – просять у повідомленні.

Поки що невідомо, що це і де вибухи.

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З Харкова через війну виїхала третина мешканців

З Харкова через бойові дії виїхало близько 30% населення, розповів міський голова Ігор Терехов.

"За нашими підрахунками, приблизно 30% населення сьогодні покинуло місто Харків. Але хочу сказати, що останнім часом ми спостерігаємо, що дуже багато харків'ян повертаються", – сказав Терехов.

Мер також зазначив, що попри постійні обстріли, комунальні служби продовжують працювати – вивозити сміття, подавати воду, опалення, в частині будинків є навіть гаряче водопостачання. Він розповів, що російські війська цілеспрямовано обстрілюють трансформаторні підстанції, тому постійно виникають проблеми з електрикою, ремонти доводиться проводити під ворожим вогнем.

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