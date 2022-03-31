В Харькове сообщают о громких взрывах (видео)

Оккупанты снова обстреливают Харьков / Фото: Коллаж: Сегодня

В разных районах Харькова более получаса непрерывно раздаются взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне" в Telegram.

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"Оставайтесь в укрытиях", – просят в сообщении.

Пока неизвестно, что это и где взрывы.

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Из Харькова из-за войны выехала треть жителей

Из Харькова из-за боевых действий выехало около 30% населения, рассказал городской голова Игорь Терехов.

"По нашим подсчетам, примерно 30% населения сегодня покинуло город Харьков. Но хочу сказать, что в последнее время мы наблюдаем, что очень многие харьковчане возвращаются", – сказал Терехов.

Мэр также отметил, что несмотря на постоянные обстрелы, коммунальные службы продолжают работать – вывозить мусор, подавать воду, отопление, в части домов есть даже горячее водоснабжение. Он рассказал, что российские войска целенаправленно обстреливают трансформаторные подстанции, поэтому постоянно возникают проблемы с электричеством, ремонты приходится проводить под вражеским огнем.

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