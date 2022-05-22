У двох містах Донецької області неможливо порахувати жертв окупантів

Окупанти вбивають мирних людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Донецькій області внаслідок бойових дій російських окупантів загинуло 5 людей, ще 11 — поранено.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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"За 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Лимані, 1 у Дачному, 1 у Клиновому і 1 в Авдіївці. Ще 11 людей зазнали поранень", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Окупанти вдарили касетними снарядами по Миколаєву

Російські окупанти продовжують атакувати Україну. Цього разу вогнем накрили Миколаїв.

За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, російські загарбники обстрілюють місто касетними снарядами. Чи є жертви внаслідок чергового злочину окупантів, наразі не відомо.

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