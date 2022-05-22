З Маріуполя роблять гетто — радник мера про "нововведення" окупантів

На пропускну систему жаліються й самі росіяни

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Окупанти запровадили пропускний режим у захопленому Марупольському районі. Це створює незручності і для самих росіян. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко ведучим Євгену Кисельову та Юлії Галушко у проекті FREEDOM на YouTube-каналі "Україна 24" .

"Навіщо пропускна система — ми поки що не розуміємо. Якби вона перекривала виїзд з Маіуполя чи в'їзд українським громадянам, було б зрозуміло. Але вона поширюється абсолютно на всіх, навіть росіяни скаржаться. Абсолютно незрозуміле відбувається, але ми скоро все побачимо, і зрозуміємо, що це щось погане", — сказав він.

Андрющенко зазначив, що відбувається і ротація військових, Маріуполь намагаються повністю відрізати.

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"Вчора ми побачили, що місто повністю закривають, виїхати з міста або потрапити до нього стає неможливо. Закриваються всі об'їзні дороги, путівці. Кадировці починають патрулювання. Ми стежимо за ротацією в точках філтрації та по блокпостах — "днрівців" прибирають, ставлять більш серйозних військових. Явно спостерігаємо зміну режиму та посилену консервацію. Місто і раніше було схоже на гетто, то зараз вони точно роблять із нього гетто в найчистішому вигляді", — сказав він.

Пропускна система у Маріуполі

Тепер для в'їзду до Маріуполя потрібно отримати перепустку на авто та пасажирів. Термін дії пропуску – три дні, але він одноразовий, тобто скористатися ним можна лише один раз. Перепустку видає окупаційна комендатура в Мангуші та Виноградному у пунктах фільтрації. При цьому черга на отримання перепустки вже розписана вперед на кілька тижнів.

Щоб виїхати з Маріуполя автомобілем, потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Перепустку видають у так званих райвідділах "МВС ДНР".

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Для пересування Маріупольським районом без в'їзду в сам Маріуполь також потрібна перепустка, яку потрібно отримати в Мангуші. Тобто проїзд із Мангуша до таких сіл, як Ялта чи Урзуф, без пропуску неможливий.

Навіть для того, щоб пересуватися по самому Маріуполі між адміністративними районами, також потрібна перепустка на авто.

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