У Донецькій області внаслідок російського ракетного удару загинула сім'я (відео)

Окупанти вбили сім'ю/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти вдарили ракетами по Торецьку Донецької області. Внаслідок цього загинула сім'я.

Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

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У відео, яке опублікував Кириленко, йдеться, що ракета окупантів влучила у житловий сектор і потрапила у будинок. Загинули донька, мама і бабуся. Людей закликають евакуйовуватись.

За інформацією Кириленка, ракети влучили у два будинки приватного сектору. Крім того, ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

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В "ДНР" пропагандисти РФ заздалегідь приїжджають на місце обстрілу

Мешканка так званої "ДНР" поскаржилася, що російські "журналісти" піаряться на їхньому горі. До неї у двір приїхав один із таких, а за кілька хвилин окупанти обстріляли сусідній будинок.

Про це місцева мешканка написала в одному із Telegram-каналів.

"Кілька днів тому заїжджав до нас у двір худий хлопець із рудою бородою, прізвище начебто Медведєв. Посидів у дворі, з бабусями на лавці поговорив. За хвилин 10 у сусіднє подвір'я прилетіло. Як по команді побіг туди, почав знімати там щось. Прохання про допомогу просто ігнорував. Відзняв, сів у машину і поїхав. Ганьба таким "людям", – написала жінка.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що мер Миколаєва показав наслідки ракетних обстрілів. Також ми писали, що загарбники обстріляли з вертольотів і мінометів Сумську та Чернігівську області.