Вдев'яте: ЗСУ знову розгромили окупантів у Чорнобаївці

У Чорнобаївці ворог розгромлений 9-й раз. Фото: колаж "Сьогодні"

В аеропорту у Чорнобаївці Херсонської області російські окупанти знову зазнали втрат. Ворог був розгромлений 9-й раз. Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook у середу, 23 березня.

"Взагалі-то, дев'ять. Я вже втомився сміятися. Сьогодні вночі їх крили з невеликими перервами години зо три. Чергові РСЗВ "Смерч", які били по Миколаєву, сьогодні мовчали. Ймовірно, ця партія замовкла назавжди", – написав Арестович.

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Він також додав, що крім самих установок залпового вогню, було знищено і боєкомплект РСЗВ.

"Було яскраво. Завдяки значним запасам цього самого бк (боєкомплект – Ред.), концерт був із прекрасним підсвічуванням і безліччю загорянь. Самої техніки на аеродромі значно менше, ніж раніше, але й те що було – значною мірою порубане від розривів боєприпасів. Повною мірою можна стверджувати про успішний вихід чергової, 9-ї серії серіалу "Чорнобаївка", – підсумував Арестович.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ у Херсонській області завдали восьмий удар по російських загарбниках, які утримували аеропорт у Чорнобаївці.

Чорнобаївка увійде в історію воєн, – запевняє президент України Володимир Зеленський. Селище на Херсонщині стало темою номер один для мемів. До цього 7 разів українські військові завдали удару по окупантах, які щоразу показували свою бездарність.