У Чорному морі Росія зосередила 40 крилатих ракет

РФ несе загрозу Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Росія продовжує нести загрозу Україні через свою присутність у Чорному морі. Там окупанти зосередили 40 крилатих ракет.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Реклама

Деталі

Корабельне угруповання ворожих сил у Чорному морі у складі чотирьох надводних та двох підводних ракетоносіїв продовжує блокування судноплавства і погрожує застосуванням 40 крилатих ракет.

"Водночас зусилля ворожої пропаганди спрямовані на поширення інформації, що всі бази відпочинку, готелі і дитячі оздоровчі комплекси на чорноморському узбережжі заповнені бойовиками-нацистами", — йдеться у повідомленні.

Ворог вкотре готує собі виправдання на випадок влучання у соціальну інфраструктуру.

РФ розробила декілька сценаріїв війни проти України

Росія розглядає декілька сценаріїв війни в Україні. Загарбники діють залежно від ситуації. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Реклама

"У росіян є декілька сценаріїв. Вони самі не впевнені, що будуть робити завтра чи післязавтра, тому що вони орієнтуються по ситуації і обирають найбільш ефективний саме в цей момент", — сказала Маляр.

За її словами, Україна також закладає декілька сценаріїв, орієнтується на дії окупантів і розуміє, яким чином потрібно протидіяти агресору.

Маляр зазначила, що війна — динамічна, тому складно робити якісь передбачення на 1-2 місяці. Проте наразі можна говорити про два прогнози. Перший, за її словами, про те, що будь-яка війна рано чи пізно закінчується. Другий — що у Росії вичерпується ресурс, яким би великим він не був.

Вона додала, що в такій інтенсивності окупантам буде все складніше вести війну. Також Маляр підкреслила, що Росії складніше буде інтегрувати окуповані території України, ніж у 2014 році, через опір людей.

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Путін намагатиметься зупинити війну перед своєю повною поразкою. Також ми писали, коли та як саме закінчиться війна в Україні.