В Черном море Россия сосредоточила 40 крылатых ракет

РФ несет угрозу Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Россия продолжает нести угрозу Украине из-за своего присутствия в Черном море. Там оккупанты сосредоточили 40 крылатых ракет.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Корабельная группировка вражеских сил в Черном море в составе четырех надводных и двух подводных ракетоносителей продолжает блокирование судоходства и угрожает применением 40 крылатых ракет.

"В то же время усилия вражеской пропаганды направлены на распространение информации, что все базы отдыха, гостиницы и детские оздоровительные комплексы на черноморском побережье заполнены боевиками-нацистами", — говорится в сообщении.

Враг еще раз готовит себе оправдание на случай попадания в социальную инфраструктуру.

РФ разработала несколько сценариев войны против Украины

Россия рассматривает несколько сценариев войны в Украине. Захватчики действуют в зависимости от ситуации. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"У россиян есть несколько сценариев. Они сами не уверены, что будут делать завтра или послезавтра, потому что они ориентируются по ситуации и выбирают наиболее эффективный именно в этот момент", — сказала Маляр.

По ее словам, Украина также закладывает несколько сценариев, ориентируется на действия оккупантов и понимает, каким образом нужно противодействовать агрессору.

Маляр отметила, что война — динамичная, поэтому сложно делать какие-то предсказания на 1-2 месяца. Однако сейчас можно говорить о двух прогнозах. Первый, по ее словам, о том, что любая война рано или поздно заканчивается. Второй — что в России исчерпывается ресурс, каким бы большим он ни был.

Она добавила, что в такой интенсивности оккупантам будет все труднее вести войну. Также Маляр подчеркнула, что России сложнее будет интегрировать оккупированные территории Украины, чем в 2014 году, из-за сопротивления людей.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Путин постарается остановить войну перед своим полным поражением. Также мы писали, когда и как закончится война в Украине.