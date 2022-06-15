У Чорнобаївці прогримів вибух, є жертви

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В селі Чорнобаївка на Херсонщині вранці в районі місцевого ринку стався вибух. Є загиблі та травмовані, кількість уточнюється. Про це повідомляє "Суспільне Херсон" посилаючись на інформацію від місцевих мешканців.

Офіційної інформації про ситуацію в регіоні поки що не надходило.

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Раніше повідомлялося, що в Одесі та Одеській області 14 червня вранці були чутні вибухи. Пізніше у місті було оголошено повітряну тривогу.

12 червня в окупованому російськими військовими Бердянську прогриміли три потужні вибухи. Внаслідок вибуху частина міста залишилася без світла та води.