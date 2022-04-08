У Чернігівській області виявили частину ракети "Точка У" (фото)

Під Черніговом знайдено касетні елементи від боєприпасів / Фото: Колаж: Сьогодні

На Чернігівщині піротехніки при очищенні території виявили частини ракети "Точка У". Усі небезпечні елементи було вилучено для знешкодження. Про це у Telegram-каналі повідомляє прес-служба ДСНС.

Загалом за один день роботи в Чернігівській області піротехніками ДСНС вилучено 3 тис. 213 одиниць боєприпасів.

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Рятувальники попередили жителів регіону: "Якщо ви побачили такі – не підходьте та не чіпайте! Повідомте про знахідку на 101 або 102!", – йдеться у повідомленні.

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У Чернігівській області та Чернігові після вторгнення російських окупантів почали ліквідувати наслідки воєнних дій . Найруйнівніші бої йшли у північних регіонах України, зараз там уже почали наводити лад на дорогах, відновлюють електро- та водопостачання.

Що відомо про комплекс "Точка-У"

Тактичні ракетні комплекси було розроблено ще п'ятдесят років тому, а зараз їх активно використовують у війні на території України. Цей комплекс було знято з виробництва після розвалу СРСР. У РФ їх не використовують, на зміну їм прийшов "Іскандер". Україна також відмовилася від них, замінивши на систему "Вільха".

Основне призначення "Точки-У" – ураження живої сили та броньованої техніки. Максимальна дальність становить близько 120 км.

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Ситуація у Чернігівській області