В Бучі окупанти влаштували катівню, де розстрілювали мирних українців (відео)

Український військовий розповів про звірства окупантів у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч – катівню, де розстрілювали мирних мешканців.

Репортаж зі звільненого міста показало в Youtube Військове телебачення України.

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Російські військові зв’язували людям руки, ставили навколішки до стіни і стріляли в голову. У підвалі виявили п'ять тіл.

"Коли зайшли на їхнє місцеперебування, де вони базувалися, де вони жили, де в них був штаб, я так розумію, в них там був окремий кабінет для фахівця з Федеральної служби безпеки. Була кімната для допитів, а в сусідній кімнаті – п'ять замордованих цивільних осіб зі зв'язаними руками і простреленими головами в потилицю", – розповів український військовий зі звільненого міста.

Звірства російських окупантів під Києвом