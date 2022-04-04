У Боярці попрощалися із загиблим фотожурналістом Максом Левіним (фото)

На Київщині попрощалися з Максом Левіним. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Боярка Київської області попрощалися з відомим фотожурналістом Максом Левіним, тіло якого знайшли 1 квітня у селі Гута. Російські окупанти вбили його двома пострілами зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє "Новое время".

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Левін разом зі своїм напарником Олексієм Чернишевим 13 березня вирушили до Київщини фотографувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли у бік села Мощун. З того часу зв'язок із ними обома обірвався.

Пізніше стало відомо, що у районі, де чоловік збирався працювати, розпочалися бойові дії.

Наразі місцезнаходження та доля Олексія Чернишова поки що не встановлені.

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У Макса Левіна залишилися четверо неповнолітніх синів, громадянська дружина та літні батьки.

Макс Левін народився 7 липня 1981 року у Київській області. У юнацтві він відвідував фотогурток і знімав на дзеркальний "Київ-98". Після школи здобув освіту за спеціальністю "інженер комп'ютерних систем" у Київському політехнічному інституті та працював фотожурналістом. Він працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських та міжнародних видань.

Понад 10 років Макс присвятив роботі у LB.ua. Також він працював з агентствами Reuters, BBC, Associated Press та іншими. Його знімки з'являлися в The Wall Street Journal, TIME, ELLE, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL) та багатьох інших.

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Похорон Макса Левіна. Фото: REUTERS, Facebook/Андрій Дубчак

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