В Боярке попрощались с погибшим фотожурналистом Максом Левиным (фото)

В Киевской области попрощались с Максом Левиным. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Боярка Киевской области попрощались с известным фотожурналистом Максом Левиным, тело которого нашли 1 апреля в селе Гута. Российские оккупанты убили его двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Об этом сообщает "Новое время".

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Левин вместе со своим напарником Алексеем Чернышевым 13 марта отправились в Киевскую область фотографировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с ними обоими оборвалась.

Позже стало известно, что в районе, где мужчина собирался работать, начались боевые действия.

В данный момент местонахождение и судьба Алексея Чернышева пока не установлены.

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У Макса Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

Макс Левин родился 7 июля 1981 года в Киевской области. В юношестве он посещал фотокружок и снимал на зеркальный "Киев-98". После школы получил образование по специальности "инженер компьютерных систем" в Киевском политехническом институте и работал фотожурналистом. Он работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий.

Более 10 лет Макс посвятил работе в LB.ua. Также он работал с агентствами Reuters, BBC, Associated Press и другими. Его снимки появлялись в The Wall Street Journal, TIME, ELLE, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL) и множестве других.

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Похороны Макса Левина. Фото: REUTERS, Facebook/Андрей Дубчак

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