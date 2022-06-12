Колишній британський військовий загинув під Сєвєродонецьком, захищаючи Україну

Джордан Гетлі загинув на війні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні на війні проти Росії загинув колишній британський військовослужбовець Джордан Гетлі.

Про це повідомляє батько загиблого у Facebook.

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Чоловік залишив армію Британії у березні та вирушив захищати Україну. Військовий загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецька від російських окупантів.

Джордан Гетлі став другим британцем, який загинув на війні в Україні після смерті Скотта Сіблі у квітні.

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Зеленський озвучив кількість загиблих українських військових із початку війни

16 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що на війні загинуло від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Зеленський додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і "важко сказати, скільки з них виживе". Нової інформації про втрати України з квітня не надходило.

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