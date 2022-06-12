Бывший британский военный погиб под Северодонецком, защищая Украину

Джордан Гетли погиб на войне. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине на войне против России погиб бывший британский военнослужащий Джордан Гетли.

Об этом сообщает отец погибшего в Facebook.

Реклама

Мужчина покинул армию Британии в марте и отправился защищать Украину. Военный погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов.

Джордан Гетли стал вторым британцем, погибшим на войне в Украине после смерти Скотта Сибли в апреле.

Реклама

Зеленский озвучил число погибших украинских военных с начала войны

16 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что на войне погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. Зеленский добавил, что около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и "трудно сказать, сколько из них выживет". Новой информации о потерях Украины с апреля не поступало.

Читайте другие новости "Сегодня":