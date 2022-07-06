У боях за Лисичанськ загинув білорус "Брест"

Командир батальйону "Волат" Іван Марчук. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час боїв за Лисичанськ 26 червня загинув командир батальйону "Волат" полку імені Кастуся Калиновського Іван із позивним "Брест".

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі полку імені Кастуся Калиновського. Ще кілька білоруських бійців зникли, ведуться їхні пошуки. Підтверджено, що один із них потрапив у полон.

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"Невелика група наших бійців вступила в нерівний бій з переважаючими силами супротивника. Через кілька годин контакту сили окупантів було відкинуто, техніка була підбита з ручних протитанкових засобів, серед наших хлопців лише один був легко поранений", – сказано в повідомленні.

Після цього війська РФ кинули на невеликий загін батальйону "Волат" значні сили, зокрема й танки, через що бійці полку Кастуся Калиновського почали відступати.

"І навіть тоді наші хлопці не здалися і направили українську артилерію на живу силу та техніку противника. На жаль, у якийсь момент зв'язок із нашими бійцями перервався", – повідомили захисники України.

Завдяки героїзму та самопожертві білоруси змогли зупинити наступ танкової колони РФ, чим дали можливість безпечно відвести основні сили ЗСУ.

Іван "Брест" загинув, виконуючи бойове завдання. Він стояв біля витоків формування полку імені Кастуся Калиновського і з перших днів війни допомагав боротися проти РФ.

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"Ми знали його як мужню, рішучу і самовіддану людину, готову на все заради кожного свого бійця. "Брест" мав винятковий авторитет серед солдатів полку. Крім того, він був відданим сином білоруської землі і вірив у майбутнє вільної Білорусі. Це дуже велика і болюча втрата для всіх нас", – відзначили товариші по службі полеглого воїна.

З початку війни в Україні загинуло щонайменше сім добровольців з Білорусі: Ілля "Литвин" Хренов, Олексій "Тур" Скобля, Дмитро "Терор" Апанасович, Дмитро "Ганс" Рубашевський, Костянтин "Фенікс" Дюбайло та Павло "Волат".

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