В боях за Лисичанск погиб беларус "Брест"

Командир батальона "Волат" Иван Марчук. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время боев за Лисичанск 26 июня погиб командир батальона Волат полка имени Кастуся Калиновского Иван с позывным "Брест".

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале полка имени Кастуся Калиновского. Еще несколько беларусских бойцов пропали, ведутся их поиски. Подтверждено, что один из них попал в плен.

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"Небольшая группа наших бойцов вступила в неравный бой с превосходящими силами противника. Через несколько часов контакта силы оккупантов были отброшены, техника была подбита из ручных противотанковых средств, среди наших ребят только один был легко ранен", – сказано в сообщении.

После этого войска РФ бросили на небольшой отряд батальона "Волат" значительные силы, в том числе и танки, из-за чего бойцы полка Кастуся Калиновского начали отступать.

"И даже тогда наши ребята не сдались и направили украинскую артиллерию на живую силу и технику противника. К сожалению, в какой-то момент связь с нашими бойцами прервалась", – сообщили защитники Украины.

Благодаря героизму и самопожертвованию беларусы смогли остановить наступление танковой колонны РФ, чем дали возможность безопасно отвести основные силы ВСУ.

Иван "Брест" погиб, выполняя боевое задание. Он стоял у самых истоков формирования полка имени Кастуся Калиновского и с первых дней войны помогал бороться против РФ.

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"Мы знали его как мужественного, решительного и самоотверженного человека, готового на все ради каждого своего бойца. "Брест" пользовался исключительным авторитетом среди солдат полка. Кроме того, он был преданным сыном белоарусской земли и верил в будущее свободной Беларуси. Это очень большая и болезненная утрата для всех нас", – отметили сослуживцы павшего воина.

С начала войны в Украине погибли как минимум семь добровольцев из Беларуси: Илья "Литвин" Хренов, Алексей "Тур" Скобля, Дмитрий "Террор" Апанасович, Дмитрий "Ганс" Рубашевский, Константин "Феникс" Дюбайло и Павел "Волат".

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