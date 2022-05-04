У Бердянську окупанти призначили в "мерію" двірників та вантажників

У Бердянську ніхто не хоче очолювати мерію з українських чиновників / Фото: Колаж: Сьогодні
У Бердянську окупанти призначили керівниками так званої "нової мерії" слюсарів, прибиральників та вантажників, комірників. Про це в Telegram-каналі повідомляє Запорізька ОВА.
У цьому місті жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства не перейшов на бік окупантів,
"Фейкова "нова влада" складається з двірників, прибиральників, слюсарів та інших фахівців "широкого профілю"", – йдеться у повідомленні.
Російські окупанти пішли на такий крок через те, що жоден із керівників влади міста не погодився працювати у мерії під їхнім керівництвом.
Наразі депутати міськради через неможливість працювати сесійно та приймати рішення працюють як волонтери.
Ситуація у Бердянську
- Міністерство інфраструктури України повідомило про закриття морських портів Бердянська, Маріуполя, Скадовська та Херсона. Такі обмеження діятимуть до деокупації цих територій від росіян.
- У Бердянську Запорізької області двірник "призначений" на посаду "заступника" так званого окупаційного "мера".
- У Бердянську почало процвітати переведення в готівку електронних грошей приватними особами. Проте за таку послугу клієнтам доведеться сплачувати відсотки.
- Крім того, мешканців Бердянська попереджають, що окупанти обдзвонюють усіх для уточнення особистих даних. Жителів закликають не відповідати на дзвінки з незнайомих номерів.