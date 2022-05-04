В Бердянске оккупанты назначили в "мэрию" дворников и грузчиков

В Бердянске никто не хочет возглавлять мэрию из украинских чиновников / Фото: Коллаж: Сегодня
В Бердянске оккупанты назначили руководителями так называемой "новой мэрии" слесарей, уборщиков и грузчиков, кладовщиков. Об этом в Telegram-канале сообщает Запорожская ОВА.
В этом городе ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия не перешел на сторону оккупантов,
"Фейковая "новая власть" состоит из дворников, уборщиков, слесарей и других специалистов "широкого профиля", – говорится в сообщении.
Российские оккупанты пошли на такой шаг из-за того, что ни один из руководителей властей города не согласился работать в мэрии под их руководством.
В данный момент, депутаты горсовета из-за невозможности работать сессионно и принимать решения, работают как волонтеры.
Ситуация в Бердянске
- Министерство инфраструктуры Украины сообщило о закрытии морских портов Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона. Такие ограничения будут действовать до деоккупации этих территорий от россиян.
- В Бердянске Запорожской области дворник "назначен" на должность "заместителя" так называемого оккупационного "мэра".
- В Бердянске начало процветать обналичивание электронных денег частными лицами. Однако за такую услугу клиентам придется платить проценты.
- Кроме того, жителей Бердянска предупреждают, что оккупанты обзванивают всех для уточнения личных данных. Бердянцев призывают не отвечать на звонки из незнакомых номеров.