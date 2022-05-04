В Бердянске оккупанты назначили в "мэрию" дворников и грузчиков

В Бердянске никто не хочет возглавлять мэрию из украинских чиновников / Фото: Коллаж: Сегодня

В Бердянске оккупанты назначили руководителями так называемой "новой мэрии" слесарей, уборщиков и грузчиков, кладовщиков. Об этом в Telegram-канале сообщает Запорожская ОВА.

В этом городе ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия не перешел на сторону оккупантов,

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"Фейковая "новая власть" состоит из дворников, уборщиков, слесарей и других специалистов "широкого профиля", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты пошли на такой шаг из-за того, что ни один из руководителей властей города не согласился работать в мэрии под их руководством.

В данный момент, депутаты горсовета из-за невозможности работать сессионно и принимать решения, работают как волонтеры.

Ситуация в Бердянске