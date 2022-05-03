"Українське сафарі": десантники показали, як знищують російські танки (відео)

Підрозділ десантно-штурмових військ ЗСУ показав, як знищує танки окупантів.

Відповідне відео оприлюднило у Facebook Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Ось так працюють артилерійські підрозділи 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України. З філігранною точністю, артилеристи-десантники знищують російські танки. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні! "Українське сафарі 2.0" триває. Далі буде", – йдеться в підписі до відео.