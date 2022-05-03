"Украинское сафари": десантники показали, как уничтожают российские танки (видео)

Подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ показало, как уничтожает танки оккупантов.

Соответствующее видео обнародовало в Facebook Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Вот так работают артиллерийские подразделения 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины. С филигранной точностью, артиллеристы-десантники уничтожают российские танки. Смерть российским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!", – говорится в подписи к видео.

Украинский беспилотник "Байрактар" 2 мая уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" возле острова Змеиный.

Видео уничтожения боевых кораблей показал в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Сегодня на рассвете возле острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает "Байрактар". Вместе к Победе!" – говорится в подписи к видео.