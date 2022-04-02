Українські військові помстилися за обстріл колони волонтерів під Черніговом

Ліквідовано повний склад ДРГ, яка наводила та коригувала вогонь по евакуаційній колоні. Колаж "Сьогодні"

Збройні Сили України ліквідували російських окупантів, які вбили волонтерів під Черніговом .

Про це повідомляє голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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За його словами, вбивць знайшли менше, ніж за добу.

"Менше ніж за добу ЗСУ знайшли та ліквідували росіян, які вбили наших Богдана Стефанишина, Олексія Антонова та чудову українку", – написав Шабунін.

Він зазначив, що ліквідовано повний склад ДРГ, яка наводила та коригувала вогонь по евакуаційній колоні.

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Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що під Черніговом від російського снаряда загинув чоловік нардепа Ольги Стефанішиної.

Також ми інформували, що Офіс генерального прокурора України відкрив 3457 кримінальних проваджень проти військовослужбовців РФ за статтею " Порушення законів та звичаїв війни".

Тим часом у Маріуполі також почали збирати матеріали. військових злочинів РФ .