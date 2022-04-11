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Українські десантники знищили п'ять ворожих танків, один з них – командирський (відео)

Павло Заяць
11 квітня, 22:21
Бійці ЗСУ стримували техніку противника протягом двох днів запеклих боїв

ЗСУ продовжують перетворювати техніку окупантів на металобрухт / Фото: Колаж: Сьогодні

Воїни 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків знищили п'ять танків противника, один з них командирський.

"Українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт. Лише спільними зусиллями – ми захистимо Україну і її громадян та здобудемо Перемогу! Слава ДШВ! Слава Україні!" – йдеться в повідомленні Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

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Десантники знищили ворожий підрозділ РЕБ з вартовими

Українські десантники раніше знищили російський підрозділ радіоелектронної боротьби та їхню охорону.

Воїни 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС РФ. Охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення головного управління генерального штабу ЗС РФ.

Українські бійці показали трофеї:

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Загальні втрати окупантів

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив статистику втрат армії Росії з 24.02 до 11.04:

  • особовий склад – близько 19 500 осіб;
  • танки – 725 од.;
  • бойові броньовані машини ‒ 1923 од.;
  • артилерійські системи – 347 од.;
  • РСЗВ ‒ 111 од.;
  • засоби ППО – 55 од.;
  • літаки – 154 од.;
  • гелікоптери – 137 од.;
  • автомобільна техніка ‒ 1387 од.;
  • кораблі/катери ‒ 7 од.;
  • цистерни з ПММ ‒ 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119.
  • спеціальна техніка – 25;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.