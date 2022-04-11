Українські десантники знищили п'ять ворожих танків, один з них – командирський (відео)

ЗСУ продовжують перетворювати техніку окупантів на металобрухт / Фото: Колаж: Сьогодні
Воїни 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків знищили п'ять танків противника, один з них командирський.
"Українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт. Лише спільними зусиллями – ми захистимо Україну і її громадян та здобудемо Перемогу! Слава ДШВ! Слава Україні!" – йдеться в повідомленні Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.
Десантники знищили ворожий підрозділ РЕБ з вартовими
Українські десантники раніше знищили російський підрозділ радіоелектронної боротьби та їхню охорону.
Воїни 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС РФ. Охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення головного управління генерального штабу ЗС РФ.
Українські бійці показали трофеї:
Загальні втрати окупантів
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив статистику втрат армії Росії з 24.02 до 11.04:
- особовий склад – близько 19 500 осіб;
- танки – 725 од.;
- бойові броньовані машини ‒ 1923 од.;
- артилерійські системи – 347 од.;
- РСЗВ ‒ 111 од.;
- засоби ППО – 55 од.;
- літаки – 154 од.;
- гелікоптери – 137 од.;
- автомобільна техніка ‒ 1387 од.;
- кораблі/катери ‒ 7 од.;
- цистерни з ПММ ‒ 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119.
- спеціальна техніка – 25;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.