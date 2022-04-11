Українські десантники знищили п'ять ворожих танків, один з них – командирський (відео)

ЗСУ продовжують перетворювати техніку окупантів на металобрухт / Фото: Колаж: Сьогодні

Воїни 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків знищили п'ять танків противника, один з них командирський.

"Українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт. Лише спільними зусиллями – ми захистимо Україну і її громадян та здобудемо Перемогу! Слава ДШВ! Слава Україні!" – йдеться в повідомленні Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Реклама

Десантники знищили ворожий підрозділ РЕБ з вартовими

Українські десантники раніше знищили російський підрозділ радіоелектронної боротьби та їхню охорону.

Воїни 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС РФ. Охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення головного управління генерального штабу ЗС РФ.

Українські бійці показали трофеї:

Реклама

Реклама

Загальні втрати окупантів

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив статистику втрат армії Росії з 24.02 до 11.04: