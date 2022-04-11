Украинские десантники уничтожили пять вражеских танков, один из них – командирский (видео)

ВСУ продолжают превращать технику оккупантов в металлолом / Фото: Коллаж: Сегодня
Воины 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в течение двух дней ожесточенных боев на одном из важных направлений уничтожили пять танков противника, один из них командирский.
"Украинские десантники и дальше продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику в металлолом. Только общими усилиями – мы защитим Украину и ее граждан и одержим Победу! Слава ДШВ! Слава Украине!" – говорится в сообщении Командования десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
Десантники уничтожили вражеское подразделение РЭБ с часовыми
Украинские десантники ранее уничтожили российское подразделение радиоэлектронной борьбы и их охрану.
Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы ВС РФ. Охрану подразделения РЭБ осуществляли военнослужащие одной из бригад специального назначения главного управления генерального штаба ВС РФ.
Украинские бойцы показали трофеи:
Общие потери оккупантов
Генеральный штаб ВСУ обнародовал статистику потерь армии России с 24.02 до 11.04:
- личный состав – около 19 500 человек;
- танки – 725 ед.;
- боевые бронированные машины – 1923 ед.;
- артиллерийские системы – 347 ед.;
- РСЗО ‒ 111 ед.;
- средства ПВО – 55 ед.;
- самолеты – 154 ед.;
- вертолеты – 137 ед.;
- автомобильная техника – 1387 ед.;
- корабли/катера ‒ 7 ед.;
- цистерны из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 119.
- специальная техника – 25;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.