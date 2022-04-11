Украинские десантники уничтожили пять вражеских танков, один из них – командирский (видео)

ВСУ продолжают превращать технику оккупантов в металлолом / Фото: Коллаж: Сегодня

Воины 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в течение двух дней ожесточенных боев на одном из важных направлений уничтожили пять танков противника, один из них командирский.

"Украинские десантники и дальше продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику в металлолом. Только общими усилиями – мы защитим Украину и ее граждан и одержим Победу! Слава ДШВ! Слава Украине!" – говорится в сообщении Командования десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

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Десантники уничтожили вражеское подразделение РЭБ с часовыми

Украинские десантники ранее уничтожили российское подразделение радиоэлектронной борьбы и их охрану.

Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы ВС РФ. Охрану подразделения РЭБ осуществляли военнослужащие одной из бригад специального назначения главного управления генерального штаба ВС РФ.

Украинские бойцы показали трофеи:

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Общие потери оккупантов

Генеральный штаб ВСУ обнародовал статистику потерь армии России с 24.02 до 11.04: