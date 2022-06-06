Українські десантники показали, як "кришать" російських окупантів та їх техніку

Можна дивитися вічно, як горить техніка окупантів та як працюють ЗСУ. Фото: колаж "Сьогодні"
Сечеславські десантники продовжують знищувати російських окупантів на Донецькому напрямку.
Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗС України.
Воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШУ ЗС України розповідають, що росіяни хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької області.
"Ми завжди готові до різкої зміни обстановки та відбиття атак противника. Ворог робить артилерійські обстріли наших позицій з метою вибити наших десантників з позиції. Але їхні спроби безуспішні", – каже український захисник.
Обстановка
- У Миколаєві окупанти 4 червня накрили житлові квартали та інфраструктурний об'єкт. Внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Її гасять вже другу добу. Внаслідок обстрілу Миколаєва спалахнули склади із зерновим шротом.
- Близько 6-ї ранку 5 червня на лівому березі Києва прогриміло кілька вибухів. Місцеві жителі почули шість гучних вибухів та побачили стовп густого чорного диму. До речі, попередній ракетний удар по столиці був 28 квітня. Також вибухи було чутно у Броварах та Васильківському районі. Повітряна тривога була оголошена о 5-й ранку.
- В Україні сьогодні активно діють російські диверсійно-розвідувальні групи, сформовані з мешканців ОРДЛО та Криму.