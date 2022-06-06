Українські десантники показали, як "кришать" російських окупантів та їх техніку

Можна дивитися вічно, як горить техніка окупантів та як працюють ЗСУ. Фото: колаж "Сьогодні"

Сечеславські десантники продовжують знищувати російських окупантів на Донецькому напрямку.

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗС України.

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Воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШУ ЗС України розповідають, що росіяни хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької області.

"Ми завжди готові до різкої зміни обстановки та відбиття атак противника. Ворог робить артилерійські обстріли наших позицій з метою вибити наших десантників з позиції. Але їхні спроби безуспішні", – каже український захисник.

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